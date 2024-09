Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Mittwoch, den 04.09.2024, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der L 485 zwischen Sibbesse und Alfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Elze befuhr die Landesstraße mit seiner BMW-Limousine aus Sibbesse kommend in Richtung Alfeld. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er in einer langezogenen Rechtskurve, kurz vor der Ortschaft Alfeld-Langenholzen, auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem 58-jährigen Alfelder, welcher mit seinem VW Golf in der Gegenrichtung unterwegs war. Der BMW wurde durch die Kollision abgewiesen und kam links im Seitengrün zum Stehen. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall schwerst verletzt und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus verbracht. In der Folge entstand ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger kam mit seinem VW up! ebenfalls aus Richtung Sibbesse und fuhr auf die Unfallstelle zu. Er kam rechtzeitig zum Stehen, was allerdings ein nachfolgender 19-jähriger Trabbi-Fahrer nicht rechtzeitig bemerkte und auffuhr. Der 19-Jährige verletzte sich durch diesen Verkehrsunfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden aller beteiligten Fahrzeuge wird vorläufig auf 50.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung des Straßenabschnitts ist aufgrund der anhaltenden Verkehrsunfallaufnahme bis zum Berichtszeitpunkt andauernd (12:30 Uhr). Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, aber bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

