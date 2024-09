Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei nimmt Ermittlungen nach Brand in der Hildesheimer Innenstadt auf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) - Ein Schwelbrand in der Straße Am Ratsbauhof löste am späten Dienstagabend (03.09.2024), gegen 22:30 Uhr, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Abstellkammer im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus.

Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang ungeklärten Ursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell