POL-HI: Garagenbrand mit einer schwerverletzten Person

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am zurückliegenden Wochenende gab es in Hildesheim zwei Widerstandshandlungen, bei denen insgesamt sechs Polizeibeamte verletzt wurden. Eine Beamtin ist derzeit nicht dienstfähig. In der Nacht zu Samstag, 31.08.2024, teilten Bewohner der Triftäckerstraße gegen 03:45 Uhr mit, dass eine Person sich verbal aggressiv vor dem Wohnhaus aufhält. An der angegebenen Adresse trafen sie auf ...

mehr