POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Nach Tötungsdelikt in Sarstedt - Dringend Tatverdächtiger gefasst - Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Wie jetzt erst angezeigt wurde ereignete sich vermutlich über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes ein Verkehrsunfall in der Winzenburger Str., in Höhe der Hausnummer 41a. In dieser Zeit stand ein Firmenfahrzeug, ein schwarzer Skoda Octavia, geparkt am Fahrbahnrand von Freitag (30.08.2024) an. Der Verantwortliche zu diesem Pkw bemerkte den Schaden erst am gestrigen Montag ...

mehr