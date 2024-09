Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluchten in Elze

Hildesheim (ots)

(hos) Am 02.09.2024 kam es gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten im Elzer Stadtgebiet.

Die erste Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Brandstraße in 31008 Elze. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen, in der Brandstraße, ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich gegen 21:35 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in 31008 Elze. Auch hier streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten PKW im Vorbeifahren und entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu den oben genannten Sachverhalten machen können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 zu melden.

