POL-HI: Wochenendbericht der Polizei Alfeld

Alfeld (neu) - Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 12:30 Uhr, erlitt ein 52-jähriger Alfelder im Bereich der Nordtangente einen medizinischen Notfall. Er konnte seinen Pkw noch rechtzeitig anhalten und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Pkw ohne Pflichtversicherung geführt wurde. Hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 01:30 Uhr, wurde eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Dassel auf der B3 angehalten und kontrolliert. Sie war unter dem Einfluss alkoholischer Getränke unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Am Freitag, den 30.08.2024, gegen 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Antonianger mitunter zwei Laternen und ein Verkehrsschild. Außerdem wurde eine Parkbank samt Betonfundamenten herausgerissen und in die Warne geworfen. Zeugen hierzu melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 12:30 Uhr, parkte eine 83-jährige auf dem Parkplatz beim Netto in der Straße Am Bahnhof, um einzukaufen. Wahrscheinlich in der Zeit, wo sie den Einkaufswagen zurückbrachte, war ihr Pkw nicht verschlossen. Zu Hause bemerkte sie dann, dass eine Mappe mitsamt persönlichen Dokumenten und Bargeld i.H.v. 40 Euro aus dem Handschuhfach fehlte. Zeugen, welche die Tat gesehen haben, melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei in Alfeld.

