Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Autoaufbrecher festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 01.09.2024 soll ein 25-jähriger Mann gegen 11:30 Uhr eine Handtasche aus einem Pkw, der in der Steuerwalder Straße in Hildesheim abgestellt war, entwendet haben und wurde in unmittelbarer Nähe von Polizeikräften festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Tatverdächtige von einer Anwohnerin dabei beobachtet worden, wie er sich die Innenräume mehrerer verlassener Autos angeschaut habe. Ein Smart habe dann sein Interesse geweckt. Im weiteren Verlauf habe er den Pkw geöffnet, ihn durchsucht und habe mit einer auffälligen Handtasche den Tatort in Richtung Bahnhof verlassen. Die Anwohnerin habe die Tathandlung beobachtet und währenddessen die Polizei verständigt. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung und der Angabe der Fluchtrichtung wurde der Tatverdächtige von Beamten des Einsatz- und Streifendienstes in näherer Umgebung angesprochen und festgenommen.

Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht. Hier folgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen, u.a. eine Blutprobenentnahme.

Der Tatverdächtige, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts und des Haftgrundes der Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl, der nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt vollstreckt wird.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell