Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unfall auf der Bundesstraße 44

Zusammenstoß mit Pferd

Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstag (02.11.), gegen 4:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau zu einem folgenschweren Unfall. Ersten Erkenntnissen nach fuhr dort ein 58-jähriger Lastwagenfahrer aus Richtung Mörfelden-Walldorf in Richtung Groß-Gerau. Am Ortseingang von Groß-Gerau stieß er aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem auf der Straße freilaufenden Pferd zusammen, welches daraufhin noch am Unfallort verstarb.

Für die Bergung des Pferdes sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt und der Verkehr wurde über das Tankstellengelände abgeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen (06152 / 1750).

