POL-HI: Nachtrag zur Auftrags Nr. 5448861, Tödlicher Verkehrsunfall in Alfeld

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (jpm) - Ein Schwelbrand in der Straße Am Ratsbauhof löste am späten Dienstagabend (03.09.2024), gegen 22:30 Uhr, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Abstellkammer im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

