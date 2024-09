Polizei Köln

POL-K: 240906-2-K Zwei mutmaßliche Einbruchsversuche in Poll und Heimersdorf - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach zwei mutmaßlichen Einbruchsversuchen in den Kölner Stadtteilen Poll und Heimersdorf am Donnerstag (5. September) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 11 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner auf der Mendener Straße zwei etwa 1.70 Meter große und etwa 25 Jahre alte Männer mit nordafrikanischem Erscheinungsbild. Darüber hinaus fiel ihm eine etwa 1.65 Meter große und korpulente Frau mit dunkelbraunen langen Haaren als Begleiterin auf. Zur Tatzeit sollen sie eine Reisetasche mitgeführt haben und mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die drei Verdächtigen sollen auffällig in die umliegenden Häuser geschaut, dabei laut "Leo" gerufen und sich dann über eine angelehnte Hauseingangstür Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft haben. Kurze Zeit später verließ das Trio dann fluchtartig das Haus in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten stellten im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses frische Hebelmarken an einer der Wohnungstüren fest.

Gegen 20 Uhr überraschte eine 73 Jahre alte Frau einen mutmaßlichen Einbrecher in ihrer Wohnung auf dem Stallagsweg in Heimersdorf. Als sie ein lautes Poltern aus ihrem Schlafzimmer hörte und nachschaute, stand plötzlich ein maskierter und etwa 1.80 Meter großer Mann mit schmaler Statur vor ihr. Auf Ansprache flüchtete er durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit soll er einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 72 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Gesuchten unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ja/al)

