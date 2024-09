Polizei Köln

POL-K: 240905-2-K 36-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus - Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf dem Friesenplatz

Köln (ots)

Nachdem ein 36 Jahre alter Mann am Mittwochabend (4. September) auf dem Friesenplatz mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand verletzt worden ist, sucht die Polizei einen etwa 1.80 Meter großen und circa 20-30 Jahre alten Mann mit schmaler Statur. Zur Tatzeit soll der als schwarz beschriebene Tatverdächtige dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe getragen haben. Laut Zeugen waren die Männer unmittelbar vor dem Angriff gegen 22 Uhr auf offener Straße in Streit geraten. Anschließend flüchteten beide auf Fahrrädern vom Tatort. Als die hinzugerufenen Polizisten am Einsatzort nur noch eine frische Blutspur feststellen konnten, folgten sie dieser bis nach Ehrenfeld. Dort fanden sie den 36-Jährigen schließlich in einem Mehrfamilienhaus auf dem Vogelsanger Weg und ließen ihn notärztlich versorgen.

Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ja/al)

