Polizei Köln

POL-K: 240904-1-K Abbiegeunfall unter Radfahrern - Senior schwerverletzt in Klinik eingeliefert

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer (68) hat sich am Dienstagmorgen (3. September) auf dem Haslacher Weg in Köln-Mülheim ein 89 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Senior in eine Klinik. Der 68-jährige Beteiligte erlitt Schürfwunden an Händen und Beinen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 68-jährige Kölner gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Haslacher Weg in Richtung Höhenhauser Ring unterwegs. Auf Höhe der Einmündung soll er dann nach links abgebogen und mit dem ihm entgegenkommenden Senior zusammengeprallt sein. Beide Männer stürzten in Folge der Kollision samt ihrer Fahrräder auf die Straße. (bg/al)

Mit Stichtag 30. Juli sind bei Verkehrsunfällen rund 400 Menschen verletzt worden, die zum Unfallzeitpunkt über 65 Jahre alt waren. Über die Hälfte nutzen dabei ein Fahrrad oder waren zu Fuß unterwegs.

In diesem Zusammenhang bietet die Verkehrsdirektion der Polizei Köln am 10. September (Dienstag) eine aktive Verkehrsberatung für Menschen ab 60 Jahren an und lädt zu einer geführten Radtour durch Köln ein. Weitere Informationen hierzu gibt es unter:

https://koeln.polizei.nrw/artikel/gefuehrte-radtour-durch-koeln-aktive-verkehrsberatung-fuer-menschen-ab-60-jahren

