POL-K: 240821-1-K Geführte Radtour durch Köln: Aktive Verkehrsberatung für Menschen ab 60 Jahren

Die Polizei Köln bietet am 10. September 2024 zum ersten Mal eine aktive Verkehrsberatung für Menschen ab 60 Jahren an und lädt Interessierte zu einer kostenfreien geführten Radtour durch Köln ein.

Bei der etwa 10 Kilometer langen Fahrt durch die innerstädtischen Veedel sollen im "Echtbetrieb" Gefahren im Stadtverkehr erkannt und der sichere Umgang damit trainiert werden. Darüber hinaus gibt es eine kleine Regelkunde, bei der neue Verkehrszeichen und -regeln der Straßenverkehrsordnung vorgestellt und vertieft werden. Bei den fahrpraktischen Übungen soll vor allem vermittelt werden, wie unterschiedliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr entstehen und wie Verkehrsteilnehmende richtig darauf reagieren.

Der Leiter der Direktion Verkehr Frank Wißbaum macht deutlich:

"Mit Stichtag 30. Juli sind bei Verkehrsunfällen rund 400 Menschen verletzt worden, die über 65 Jahre alt sind. Über die Hälfte waren dabei auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Daher ist es wichtig, dass unsere Präventionsarbeit auch gezielt auf ältere Verkehrsteilnehmende ausgerichtet und auf die speziellen Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren abgestimmt ist. Ein Training kann helfen, das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu üben, Sicherheit zu erlangen und so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken."

Die Fahrradtour wird am 10. September 2024

um 10.30 Uhr

auf dem Roeckerathplatz vor der Agneskirche in 50670 Köln

starten.

Vor der Abfahrt gibt es einen kostenfreien Fahrrad-Check sowie eine Helmberatung von den Experten der Verkehrsunfallprävention.

Interessierte können sich oder auch Familienangehörige telefonisch unter 0221 229-6060 oder per E-Mail an Sicher.Mobil.Koeln@polizei.nrw.de anmelden. Eine Teilnahme an der Radtour ist nur mit Helm, festem Schuhwerk und eigenem Fahrrad möglich. (al/kw)

