Polizei Köln

POL-K: 240820-4-K E-Scooter-Nutzer treten auf Fußgänger ein - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger (52) und einem von zwei Unbekannten genutzten E-Scooter am späten Samstagabend (17. August) in Köln-Porz sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Männer sollen den 52-Jährigen gegen 23 Uhr auf dem Gehweg der Humboldtstraße in Höhe der Bushaltestelle "Kopernikusschule" von hinten angefahren und den Gestürzten mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Anschließend sollen die als 16 bis 20 Jahre alt beschriebenen Unbekannten zu Fuß in Richtung Kaiserstraße geflüchtet sein. Der Verletzte ließ sich zunächst in einem Krankenhaus behandeln und erstattet am Folgetag bei der Polizei eine Anzeige.

Hinweise zu den Gesuchten sowie zum Unfallhergang nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell