POL-K: 240820-3-K Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus Überwachungskamera

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schlagbaumsweg in Köln-Holweide sucht die Polizei Köln mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen sowie Zeugen der Tat. Ein Richter erließ nun den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Der Einbruch selbst hat sich am Nachmittag/beziehungsweise Abend des 30. März 2024 ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen sich die beiden Gesuchten zwischen 16.30 und 20:35 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür am rückwärtigen Garten des Hauses Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Anschließend sollen sie sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro entwendet haben.

Bilder eines der beiden Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/143851

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (cr/al)

