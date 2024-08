Polizei Köln

POL-K: 240820-1-K Verkehrssicherheits-Kampagne der Polizei Köln mit der Brauerei zur Malzmühle - Kampagne ist auf 111 Info-Tafeln zu sehen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 6. Februar, Ziffer 1 und 10. Juni, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5708024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5798214

Die Polizei Köln setzt zusammen mit der Brauerei zur Malzmühle Schwartz GmbH & Co. KG seit Montag (19. August) ihre Verkehrssicherheits-Kampagne fort, um auf Gefahren bei E-Scooter-Fahrten aufmerksam zu machen und über die Folgen bei Alkoholfahrten aufzuklären.

Auf 111 digitalen Informationstafeln der Firma "Ströer Deutsche Städte Medien GmbH" wird in der Woche vom 19. bis 25. August der Slogan "Drinkste ene met - Lampen an? E-Scooter stehen lassen" im ganzen Stadtgebiet zu sehen sein.

Mit der klaren Botschaft soll noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden, welche Gefahren für die Gesundheit, aber auch für die eigene Fahrerlaubnis drohen, wenn man sich alkoholisiert auf einen E-Scooter stellt und im Straßenverkehr unterwegs ist.

Bereits im Frühjahr und zum Start der EURO 2024 hatte die Verkehrsdirektion der Polizei Köln zusammen mit ihrem Kooperationspartner rund 40.000 Bierdeckel mit Sprüchen des kölschen Grundgesetztes in der Brauerei am Heumarkt sowie weiteren Vertragspartnern ausgelegt (Brauwelt Köln, Brauhaus "Em kölsche Boor" am Eigelstein, Brauhaus Pütz, Die Wohngemeinschaft), um das Thema in den Fokus zu rücken.

Fahrten unter Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln, eine nicht angepasste Geschwindigkeit oder die falsche Straßenbenutzung zählen dabei zu den Haupt-Ursachen bei Verkehrsunfällen mit E-Scootern. (al/kw)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell