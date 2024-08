Polizei Köln

POL-K: 240819-4-K Junger Mann an Wiener Platz angeschossen - Kölner Fall wird Thema bei "Aktenzeichen XY"

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 15. Februar 2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5714916

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Köln fahndet weiter mit Hochdruck nach einem Tatverdächtigen, der am 14. Februar dieses Jahres am Wiener Platz in Köln-Mülheim auf einen 19-Jährigen geschossen und diesen durch einen Streifschuss verletzt haben soll. Am Mittwoch (21. August), 20.15 Uhr wird hierzu ein kleiner Beitrag im ZDF-Fernsehformat "Aktenzeichen XY... Ungelöst" zu sehen sein.

Fahndungsbilder zu dem Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/134317

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des mutmaßlichen Schützen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell