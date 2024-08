POL-K: 240819-5-K/BAB Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall auf BAB 4 - Seat überschlägt sich mehrfach

Köln (ots) - Polizisten haben am Freitag (16. August) einen mutmaßlichen Drogenverkäufer (30) in einem Paketshop auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg festgenommen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte bereits am Donnerstag (15. August) ein stark nach Cannabis riechendes Paket bei der Polizei gemeldet. Als ...

mehr