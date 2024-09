POL-K: 240904 - 2 - K Autoknacker von Besitzer überrascht - Tatverdächtiger nach erfolgreicher Fahndung in Untersuchungshaft

Köln (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer (68) hat sich am Dienstagmorgen (3. September) auf dem Haslacher Weg in Köln-Mülheim ein 89 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Senior in eine Klinik. Der 68-jährige Beteiligte erlitt Schürfwunden an ...

