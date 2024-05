POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung in Parkanlage

Augsburg (ots) - Pfersee - Am vergangenen Mittwoch (08.05.2024) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer und einer 45-Jährigen in der Koboldstraße. Gegen 16.20 Uhr war die 45-jährige Autofahrerin in der Koboldstraße unterwegs. Hierbei kam ihr der Kleintransporter in einer Engstelle entgegen. Anschließend kam es zunächst zu einer verbalen ...

mehr