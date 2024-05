POL Schwaben Nord: Streit im Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am vergangenen Mittwoch (08.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Friedberger Straße. Dabei wurden nach derzeitigem Stand zwei Personen leicht verletzt. Gegen 20.45 Uhr war eine 21-jährige Honda-Fahrerin auf der Friedberger Straße in westliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Wendelsteinstraße bremsten die drei vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund der ...

