POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Radfahrer beim Überholvorgang von Autofahrer angefahren.

Lippe (ots)

Auf der Osterheider Straße in Kachtenhausen wurde ein Radfahrer am Mittwochnachmittag (05.06.2024) von einem Autofahrer angefahren. Der 81-Jährige aus Lemgo fuhr mit seinem Renault Scenic gegen 16 Uhr in Richtung Kachtenhausen. Vor ihm waren zwei Radfahrer in die gleiche Richtung unterwegs. Der Renault-Fahrer startete einen Überholvorgang. Durch Gegenverkehr musste er wieder auf seine Fahrbahn einscheren, nachdem er den ersten Radfahrer überholt hatte, stieß dabei jedoch mit dem vorderen Radfahrer zusammen. Der 38-Jährige aus Lage stürzte in den Graben, erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein 12-jähriger Sohn, mit dem er gemeinsam unterwegs war, und der 81-Jährige blieben unverletzt. Am Renault und Mountainbike entstand ein Sachschaden von geschätzten 1200 Euro.

