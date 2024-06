Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag (04.06.2024) bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Der 59-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit seinem Fahrrad gegen 15.50 Uhr zunächst auf dem Radweg in Richtung Bad Meinberg. Als er die Fahrbahn überquerte, übersah er augenscheinlich eine 51-jährige VW Polo-Fahrerin aus Blomberg, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. Trotz einer Vollbremsung, konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro an VW und Rad.

