Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei rettet Hund aus Dornenbusch im Gleisbereich

Düsseldorf (ots)

Auf einem Bahngelände in Düsseldorf Eller wurde am Sonntagabend (22. Oktober), um 18.00 Uhr, ein Hund im Dornenbusch direkt an einer Bahnstrecke gemeldet. Beamte der Bundespolizei konnten den kleinen Rüden an ein Tierheim übergeben.

Ein kleiner Mischling hatte sich auf dem Bahngelände an der Karl-Geusen-Straße in einem Dornenbusch verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Ein Passant meldete der Polizei die gesichtete Situation. Eingesetzte Beamte versuchten den verängstigten Hund am Halsband aus dem Gebüsch zu ziehen. Der kleine Rüde war sehr eingeschüchtert und biss einem Beamten während der Befreiungsaktion durch den Handschuh in die Hand.

Der Hund verhielt sich danach sehr zahm. Er wurde in der Hoffnung, dass er seinem Besitzer wieder zugeführt werden kann, in die Obhut eines Tierheims gegeben. Der Beamte blieb weiterhin dienstfähig.

