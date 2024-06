Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Einbrecher finden keine Beute.

Lippe (ots)

In der Tulpenstraße in Wöbbel brachen bislang Unbekannte am Mittwochmorgen (05.06.2024) in ein Einfamilienhaus ein. In der Zeit zwischen 8.15 und 9.30 Uhr verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Tulpenstraße gemacht haben, sich unter 05231 6090 telefonisch zu melden.

