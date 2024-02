Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.02.24

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Leichtkraftrad die L 3240 zwischen Oberrieden und Hilgershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Krad entstand geringer Sachschaden.

Mit einem Waschbären kollidierte heute früh, um 05:43 Uhr, ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried unterwegs war. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Zudem war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachbeschädigungen

Am 03.02.24, um 03:45, wurde in der Marktstraße in Eschwege eine Glasscheibe einer Gaststätte (Wiener) beschädigt. Unbekannte zerstörten ein Glassegment, wodurch ein Sachschaden von ca. 350 EUR entstand.

Am gestrigen Sonntag wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein VW Passat von Unbekannten beschädigt. Unbekannte zerkratzten zwischen 11:45 Uhr und dem 18:30 Uhr den hinteren linken Kotflügel des Autos. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise in beiden Fällen: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Am 04.02.24 ereignete sich in der Nacht in der Mangelgasse in Eschwege ein Geldbörsendiebstahl. Gegen 00:44 Uhr bemerkte ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der sich auf einer Veranstaltung im E-Werk befand, dass sich das Portmonee nicht mehr in der Gesäßtasche befand. Gegen 01:15 Uhr konnte das Portmonee wieder aufgefunden werden, es fehlten jedoch das Bargeld, persönliche Dokumente und Bankkarten. Schaden: ca. 300 EUR Hinweise: 05651/9250.

Brand in Kellerraum

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde ein Kellerbrand im Ernteweg in Eltmannshausen gemeldet. Um kurz nach 08:00 Uhr kam es zum Brandausbruch in einem Arbeitszimmer im Keller, worauf die Feuerwehr alarmiert wurde. Möglicherweise durch dort vorhandene technische Geräte ausgelöst, kam es unter anderem zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch die Wände verrußt wurden. Eine 26-Jährige Bewohnerin wurde vorsorglich durch die Rettungswagenbesatzung auf Rauchgasvergiftung untersucht, konnte aber wieder entlassen werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Zwischen dem 02.02.24, 06:30 Uhr und dem 03.02.24, 15:00 Uhr wurde im Rosenweg in Nesselröden eine grauer Pkw Nissan angefahren und beschädigt. Die Halterin hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt, wo es dann auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Außenspiegel beschädigt

Um 19:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 78-Jähriger aus Helsa mit einem Pkw die Leipziger Straße in Fürstenhagen in Richtung Helsa. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Skoda kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Keiler kollidierte heute Morgen, um 06:26 Uhr, ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim, als er auf der B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Das Wildschwein wurde frontal erfasst und blieb unter dem Pkw liegen, wo es verendete. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

