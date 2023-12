POL-PDNR: Schlägerei in Gaststätte

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagabend wurde an einem geparkten Pkw in der Linzhausenstraße (B42) an einem geparkten Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden, die zu einem Pkw VW Polo gehören könnten. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte ...

mehr