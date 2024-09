Polizei Köln

POL-K: 240909-1-K Kölner trifft mutmaßliche Einbrecher an - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Samstagabend (7. September) gegen 21 Uhr hat ein nach Hause kommender Kölner (58) an der Graditzer Straße in Niehl einen circa 1,75 Meter großen, "bulligen" Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild an seinem Hochparterre-Balkon angetroffen. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Verdächtige aus dem Innenhof auf die Graditzer Straße in Richtung Niehler Straße weggerannt. Dabei seien dem Flüchtenden drei weitere, dünnere und ebenfalls dunkel gekleidete Männer gefolgt. Einen dieser mutmaßlichen Komplizen beschrieb ein Anwohner als etwa 24-25 Jahre alt, 1,65 - 1,70 Meter groß und schmal gebaut. Dieser Verdächtige habe kurze blonde Haare und einen Dreitagebart getragen. Er sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen und habe zudem eine schwarze Umhängetasche dabeigehabt.

Augenscheinlich hatten die Verdächtigen zuvor die Balkontür aufgehebelt und aus der Wohnung Schmuck und Bargeld gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 72 bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell