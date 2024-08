Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel erschüttert über Tat in Solingen

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel hat sich erschüttert über den Anschlag auf einem Volksfest in Solingen gezeigt.

"Diese schreckliche Tat erschüttert mich wie viele andere Menschen zutiefst. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen der Mordopfer und den Verletzten, für die ich das Beste hoffe, sowie bei den vielen Polizei- und Einsatzkräften in Solingen und Nordrhein-Westfalen, denen ich für ihr engagiertes und besonnenes sowie konsequentes Agieren danke. Unsere Polizei passt ihre Schutz- und Begleitmaßnahmen für Veranstaltungen in unserem Land grundsätzlich allen aktuellen Erkenntnissen an, das gilt selbstredend auch für diese schrecklichen Ereignisse, das auch alle Polizeikolleginnen und -kollegen in unserem Land tief erschüttert."

