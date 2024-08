IM-MV: Innenminister Christian Pegel: "Hakenkreuz-Schmiererei ist widerlich"

Schwerin (ots) - Landesinnenminister Christian Pegel erklärt zur heutigen Festnahme eines möglichen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der Abgabe mehrerer Schüsse auf Personen in der Nacht des 9. August in Zingst: "Dieser Erfolg ist das Ergebnis der intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen der Kolleginnen und Kollegen in der Polizeiinspektion Anklam. Innerhalb ...

mehr