POL-HfPolBW: Spendenübergabe bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg -Institutsbereich Ausbildung Lahr

Am 28.09.2023 veranstaltete die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) auf dem Gelände des Institutsbereichs Ausbildung (IBA) Lahr bei bestem Wetter zum zweiten Mal nach 2022 einen Spendenlauf. Dieser wurde federführend von drei Ausbildungsklassen des Standorts organisiert und durchgeführt.

Neben den Auszubildenden gingen auch Vertreterinnen und Vertreter des Stammpersonals an den Start und versuchten, die 1,3 km lange Strecke so oft wie möglich zu absolvieren. Pro Runde floss ein festgelegter Betrag in den Spendentopf.

Insgesamt konnten hierdurch und durch die Spendenbeteiligung ortsansässiger Firmen insgesamt 8.144 Euro für den guten Zweck generiert werden. Der Förderverein des IBA Lahr rundete die Summe letztlich auf 8.200 Euro auf.

Der symbolische Spendenscheck des erlaufenen Betrags wurde am 08.11.2023 übergeben. Die jeweils halbe Summe und somit je 4.100 Euro hatten die wohltätigen Institutionen "Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg und "Lahrer Tafel" bereits vorab überwiesen bekommen.

Für die Lahrer Tafel waren Frau Ingrid Schatz und Frau Deborah Vital vor Ort, für den Förderverein krebskranker Kinder Herr Claus Geppert. Sie alle bedankten sich nicht nur dafür, dass ihre Institutionen mit der Spendensumme bedacht wurden, sondern auch für das Engagement der Teilnehmenden. Positives Feedback gab es auch für das anschließende Gespräch mit dem Leiter des IBA Lahr, Leitender Regierungsdirektor Dr. Michael Hartmann und dem Vertreter des Bereiches Planung und Organisation, Polizeihauptkommissar Andy Endsbiller sowie den beiden Klassensprechenden, Polizeiobermeisteranwärter Manuel Perez-Sanchez und Polizeiobermeisteranwärterin Jana Vlasic. Zudem stellten sich die beiden Vereine vor und informierten über ihre Tätigkeiten.

Der "Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg" engagiert sich bereits seit 1980 für die Familien derart erkrankter Kinder und unterstützt diese finanziell, stellt ihnen entsprechenden Wohnraum zur Verfügung und sorgt dafür, dass die nicht erkrankten Geschwisterkinder nicht ausschließlich in den Hintergrund gedrängt werden. Herr Geppert betonte, dass der Verein Hilfe zur Selbsthilfe leisten möchte und dabei größtmöglich auf Vertrauen setzt. Die Spendensumme kommt auch zur rechten Zeit, da das neu gebaute Elternhaus mit einer Gesamtsumme von 14 Mio. Euro vor kurzem fertiggestellt wurde. Die seit mittlerweile knapp 15 Jahren bestehende "Lahrer Tafel" unterstützt bedürftige Personen, hauptsächlich Seniorinnen und Senioren sowie Witwen und Witwer, durch das Feilbieten von Lebensmitteln zu lediglich 10% des Normalpreises. Da diese Versorgung durch den bestehenden Lebensmittelüberschuss gestellt wird, leistet sie auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Durch die Beschäftigung von Flüchtlingen die u.a. aus Afghanistan und dem Iran stammen wird durch die Lahrer Tafel auch Integration betrieben.

Im Gegenzug berichteten die beiden Auszubildenden, die sich ab dem 01.12.2023 im Praktikum befinden und somit ihren Praxisteil im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren, von ihren bisherigen Erlebnissen in der theoretischen Ausbildung. Dies war, so die Aussagen der anwesenden, gerade für Nichtangehörige der Polizei besonders spannend.

Insgesamt handelte es sich um eine sehr gelungene Veranstaltung, mit Begegnungen von denen alle Anwesenden profitierten.

Die Verantwortlichen und Organisatorinnen und Organisatoren des IBA Lahr zeigten sich enthusiastisch und kündigten an, im nächsten Jahr erneut einen Spendenlauf zu organisieren.

