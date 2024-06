POL-BI: Aquaplaning auf der Autobahn - PKW landet auf dem Dach

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 / Brönninghausen - Auf der Autobahnraststätte Lipperland Süd gelangten bisher unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag, 27.06.2024, an Bargeldkoffer, die sich im Inneren eines Geldtransporter befanden. Die Polizei sucht Zeugen. Während die beiden Fahrer des Transporters an der Raststätte eine Mittagspause einlegten, machten ...

