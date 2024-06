POL-BI: Einbruch gescheitert: Trio wird vom Nachbarn überrascht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Abbiegemanöver eines PKW-Fahrers kam es am Donnerstagnachmittag, 27.06.2024, zu einem Unfall mit einer Fußgängerin. Ein 82-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Mercedes die Goldstraße in Richtung Notpfortenstraße. Als er gegen 12:05 Uhr an der Einmündung Ritterstraße nach links in Richtung Klosterplatz abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Die ...

mehr