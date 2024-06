POL-BI: Vierte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Mordkommission "Palais" in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Kriminalbeamte bitten um Hinweise zu drei unbekannten Tätern, die am Dienstagnachmittag, 25.06.2024, versuchten, in ein Einfamilienhaus an der Brockhagener Straße einzubrechen. Gegen 16:15 Uhr gelangte das Trio auf das Grundstück, zwischen der Sommerstraße und der Lederstraße. Anschließend versuchten sie die geschlossene Terrassentür aufzuhebeln. Ein Nachbar wurde auf ...

