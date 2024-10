Polizei Köln

POL-K: 241008-3-K Handyraub auf Kölnerin - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nach einem schweren Handyraub zum Nachteil einer 25 Jahre alten Frau am Montagmorgen (7. Oktober) an der S-Bahn Haltestelle Hansaring haben Streifenpolizisten den mutmaßlichen Angreifer (37) kurz nach der Tat im Klingelpützpark festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der 37-Jährige gegen 9.45 Uhr zunächst am Bahngleis neben die Frau auf eine Bank gesetzt. Dort soll er sie unvermittelt gepackt und einen spitzen Gegenstand an den Hals gehalten haben. Als sich die 25-Jährige mit einem Biss in die Hand des Mannes befreien konnte, griff er nach dem auf dem Boden liegenden Handy der Frau und lief davon.

Mit Unterstützung der Handyortung fanden alarmierte Streifenteams den Verdächtigen kurz darauf im Klingelpützpark. Das zuvor geraubte Handy stellten die Beamten ebenfalls sicher, als der 37-Jährige seine Beute vor den Beamten in einem Gebüsch verstecken wollte. Der aus Pakistan stammende Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen an Hals und Hand in einem Krankenhaus behandelt. (cw/al)

