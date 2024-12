Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Rauchentwicklung und Brand; Person aus Echaz gerettet; Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße im Stadtteil Betzingen sind Unbekannte am späten Mittwochabend eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die Kriminellen gegen 22.40 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem wurden sie offensichtlich von der Alarmanlage gestört und flüchteten unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Rauchentwicklung aus Verteilerkasten

Zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Straße Süße Äcker in Ohmenhausen ist es am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, gekommen. Wie die Rettungs- und Einsatzkräfte vor Ort feststellen konnten, war vermutlich durch einen Rohrbruch Wasser in einen Verteilerkasten gelangt, der in der Folge zu rauchen begann. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Pfullingen (RT): Person in Echaz gefallen

Hinter das Hallenbad in der Klemmstraße sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ausgerückt. Dort war zuvor ein Senior beim Gassi gehen mit seinem Hund in die Echaz gestürzt. Der Mann, der sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser begeben konnte, wurde von der Feuerwehr aus dem circa 40 Zentimeter tiefen Bach gerettet. Der verletzte und unterkühlte Senior kam im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Hund wurde an Angehörige übergeben. (mr)

Esslingen (ES): Brandalarm in Einkaufsmarkt

Ein ausgelöster Brandalarm hat am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Dornierstraße in Sirnau die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich nach der Räumung des Marktes herausstellte, dürfte der Ölaustritt aus einer Kältemaschine in der Kältekammer zu der Rauchentwicklung geführt haben. Der Raum wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Die Höhe eines möglichen Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Reichenbach / Fils (ES): Brand von Müllcontainer (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Müllcontainers auf einem Schulgelände sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Eine Zeugin hatte kurz vor 22 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie das an einer Mauer vor einem Gebäude in Verlängerung der Seidenstraße stehende, brennende Behältnis bemerkt hatte. Offenbar war dies zuvor von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr löschte den Müllcontainer und konnte ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden an der Mauer, einem danebenstehenden Müllcontainer und dem brennenden Behältnis selbst kann noch nicht beziffert werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zeugen, die am Abend im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): Vermisstensuche

Die Polizei hat ab Mittwochnachmittag unter anderem in Nürtingen nach einer vermissten Frau gesucht. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte die Frau gegen 17 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet von Nürtingen wohlauf angetroffen werden. (mr)

Köngen (ES): Einbrecher steigt in Firma ein

In ein Firmengebäude in der Wertstraße ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter gelangte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes und brach dort mehrere Türen und Schränke auf. Er entwendete ersten Erkenntnissen nach Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Wendlingen hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Aichtal (ES): Pkw ohne Sprit löst Polizeieinsatz aus

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Polizei am Mittwochabend kurz nach 18.30 Uhr aufgrund eines auf der Aichtalbrücke der B27 stehenden Pkw. Polizeibeamte konnten kurze Zeit später den verantwortlichen Pkw-Lenker, einen 34-Jährigen, neben seinem Toyota antreffen. Wie sich herausstellte, war dem Mann, wie er mitteilte, aufgrund der defekten Tankanzeige, der Sprit ausgegangen und sein Wagen deshalb auf der Brücke liegengeblieben. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle auf der Bundesstraße ab und der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (gj)

Kirchheim (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Kirchheim erlitten. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit einem BMW X5 die Paradiesstraße in Richtung Plochinger Straße. Da er offensichtlich aus Unachtsamkeit das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihm fahrenden Seat Altea zu spät bemerkte, fuhr er frontal auf dessen Heck auf. Hierdurch erlitt die 45 Jahre alte Lenkerin des Seat leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28 sucht das Polizeirevier Tübingen nach möglichen Geschädigten. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 20.05 Uhr mit einem VW Tiguan die B28 von Rottenburg-Kiebingen herkommend in Richtung Tübingen. Zeugenangaben zufolge kam er dabei mit dem Wagen nach links von seiner Fahrspur ab, querte die Gegenfahrspur und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Anschließend setzte der 33-Jährige seine Fahrt fort, verließ die B28 an der Anschlussstelle Weilheim und wartete auf einem nahegelegenen Parkplatz auf die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei mit etwa 250 Euro. Verletzt wurde niemand. Autofahrer, die zum Unfallzeit auf der Gegenfahrspur unterwegs waren und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Yamaha-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L1184 zugezogen. Der Mann befuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Auffahrt auf die B28 Richtung Tübingen, als ein vor ihm fahrender 41-Jähriger mit seinem VW Golf verkehrsbedingt bremsen musste. Infolge Unachtsamkeit krachte der Zweiradfahrer gegen das Heck des Golfs und stürzte dadurch. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jähringen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. (gj)

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Mittwochmorgen auf der Ofterdinger Straße in Mössingen ereignet. Ein 35-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit einer Mercedes-Benz T-Klasse in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr musste er beim Linksabbiegen auf ein Firmengelände abbremsen. Eine nachfolgende Seniorin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den stehenden Mercedes auf. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Unfallverursacher musste Führerschein abgeben

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Unfallverursacher musste am Mittwochabend seinen Führerschein abgeben. Der 37-Jährige touchierte gegen 19.50 Uhr beim Ausparken mit seinem Honda einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Therapiezentrums in der Lautlinger Buchtalstraße. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Honda-Lenker fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seine Fahrerlaubnis abgeben. (ms)

