Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: An Unfallfolgen verstorben (Deizisau)

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Seniorin an Unfallfolgen verstorben

An den Folgen eines Verkehrsunfalls ist eine Seniorin in der Nacht zum Freitag in einer Klinik verstorben. Ein 55-Jähriger war am Donnerstagnachmittag (05.12.2024), gegen 17 Uhr, mit einem Renault Clio auf der Olgastraße vom Kreisverkehr Neckar-/Karlstraße herkommend in Richtung Plochingen unterwegs. Etwa 30 Meter nach einem Fußgängerüberweg überquerte eine dunkel gekleidete, 90 Jahre alte Fußgängerin bei Dunkelheit die Straße von links nach rechts. Trotz einer Vollbremsung erfasste der Autofahrer mit seinem Wagen die Seniorin, die daraufhin auf die Straße abgewiesen wurde. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie später an den Folgen des Aufpralls verstarb. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell