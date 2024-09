Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrere Einbrüche: Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in gleich drei Gebäude in der Kanalstraße in eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte hatten es offenbar auf die Lagerräume dreier in der Kanalstraße befindlichen Firmen abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitagabend 21:30 Uhr und Samstagvormittag, 11:30 Uhr liegen.

In einen Container gelangten die Täter, indem sie gewaltsam ein Fenster einschlugen. Im Inneren entwendeten sie einen Generator sowie ein Werkzeug. Im Anschluss drangen sie gewaltsam in die Lagerhalle des Nachbargebäudes ein. Entwendet wurde daraus offenbar nichts. Ob die Unbekannten in eine weitere Firma in unmittelbarer Nähe eindrangen bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

