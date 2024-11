Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Serie von Einbrüchen in Schauenburg: 30-Jähriger in sieben Fällen verdächtig

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Ein Ermittlungserfolg ist den Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei zu einer Serie von Einbrüchen in Schauenburg-Hoof gelungen: Durch Aufnahmen aus einer Kamera und intensive Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden, der in nunmehr sieben Fällen verdächtig ist, in geparkte Fahrzeuge sowie in einen Keller, eine Gartenhütte und eine Garage eingebrochen zu sein. Der 30-Jährige wurde am heutigen Montagmorgen an seiner Wohnanschrift in Kassel festgenommen. Die Durchsuchung seiner Wohnung und weiterer Räume führte leider nicht zum Auffinden des Diebesguts, wobei es sich unter anderem um hochwertige Fahrräder und Pedelecs im Wert von knapp 20.000 Euro handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 30-Jährige seine Beute unmittelbar nach den Taten verkauft hat. Lediglich ein bei der Serie gestohlenes Mobiltelefon ist wieder aufgetaucht, denn ein Jugendlicher, der das Handy auf einem Kasseler Flohmarkt zu einem sehr günstigen Preis gekauft hatte, bekam Zweifel und gab das Mobiltelefon daraufhin bei der Polizei in Baunatal ab.

Ereignet hatte sich die Serie in Schauenburg-Hoof in der Nacht vom 6. auf den 7. November. Der zunächst unbekannte Einbrecher war durch die Straßen gezogen und hatte in insgesamt sieben Fällen aus Autos, dem Keller, der Gartenhütte und der Garage allerlei Beute gemacht und Schaden angerichtet. Neben dem Handy und den Fahrrädern wurden Bargeld, Kleidung, Taschen, Ladekabel, ein Erste-Hilfe-Koffer und sogar ein Plüschtier gestohlen. Die Aufnahmen aus einer im Innenraum eines der aufgebrochenen Fahrzeuge installierten Überwachungskamera, auf denen der frontal in die Kamera blickende Täter gut zu erkennen war, führten die Ermittler der EG 4 schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen, sodass am heutigen Morgen für ihn die Handschellen klickten. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der 30-Jährige, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nicht. Er muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls in sieben Fällen verantworten.

