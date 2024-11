Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blauer Mercedes C 450 und grauer Audi Q5 gestohlen: Zeugen in Espenau und Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Espenau und Vellmar (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Montag haben Autodiebe in Espenau und Vellmar offenbar gleich zweifach zugeschlagen. Im Nelkenweg in Espenau klauten Unbekannte zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und heute, 5:30 Uhr, einen blauen Mercedes C 450 4Matic im Wert von etwa 30.000 Euro. Im nahezu dem gleichen Zeitraum kam es auch zum Diebstahl eines grauen Audi Q5 Sportback im Wert von 50.000 Euro in der Händelstraße in Vellmar. Die am heutigen Morgen sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach den beiden gestohlenen Pkw verlief bislang ohne Erfolg.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Laufe der Nacht möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

