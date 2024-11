Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Erfolg bei Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Achtjähriger wohlbehalten aufgefunden

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Achtjährigen am heutigen Nachmittag kam schon der entscheidende Hinweis aus der Bevölkerung: Aufmerksame Mitbürger hatten im Internet von der Suche nach dem Jungen erfahren und waren nur wenige Augenblicke später in der Niedervellmarer Straße in der Nordstadt auf einen entsprechenden Jungen aufmerksam geworden, der alleine unterwegs war. Die von ihnen gerufene Streife des zuständigen Polizeireviers Nord konnte vor Ort sogleich aufklären, dass es sich tatsächlich um das vermisste Kind handelt. Sie übergaben den Achtjährigen anschließend in die Obhut seiner Eltern.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Achtjährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des Jungen sowie personenbezogene Daten aus den Berichterstattungen zu entfernen.

