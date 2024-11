Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der B7 bei Kaufungen: Drei Verletzte und 60.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kaufungen/Helsa (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Kaufungen und Helsa mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Bei keinem von ihnen soll nach bisherigen Erkenntnissen Lebensgefahr bestehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße bis 1:00 Uhr in der Nacht voll gesperrt werden.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte sich der schwere Unfall gegen 22:20 Uhr ereignet. Ein 53-jähriger Mann aus Kassel war zu dieser Zeit mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Kaufungen unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, touchierte zunächst einen in Richtung Helsa fahrenden Opel und stieß hiernach mit zwei weiteren entgegenkommenden Pkw, einem Mercedes und einem Ford, frontal zusammen. Ein vor dem BMW in Richtung Kaufungen fahrender VW wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht beschädigt. Der 53-Jährige, der 48-jährige Fahrer des Mercedes aus Helsa und der 35 Jahre alte Mann aus den Niederlanden, der am Steuer des Ford saß, erlitten Verletzungen, weshalb Rettungskräfte die Männer zur Behandlung in Kasseler Krankenhäuser brachten. Dort wurde bei dem BMW-Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

