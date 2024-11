Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Seniorin in Wohnung: Zeugen in Wehlheiden gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Mittwochmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden überfallen. Die hochbetagte Frau wurde von dem Täter geschubst, konnte sich aber anfangen und blieb unverletzt. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt mit erbeutetem Schmuck flüchten. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Räuber oder dessen Flucht geben können.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Überfall in der Auerstraße gegen 10:50 Uhr ereignet. Wie die betroffene Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte der Täter zu dieser Zeit bei ihr geklingelt. Als sie die Tür öffnete, stieß der Täter sie mit beiden Händen gegen den Brustkorb, sodass sie nach hinten stolperte, sich aber abfangen konnte und nicht zu Boden fiel. Währenddessen drängte sich der Mann an ihr vorbei und durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Nachdem die mutige Frau dem Räuber mit einem Gehstock Schläge angedroht hatte, verließ er schließlich die Wohnung und flüchtete in Richtung Windmühlenstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg. Es soll sich um einen 28 bis 30 Jahre alten und ca. 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur gehandelt haben, der eine dunkle Herrenkappe, einen grauen Pullover und eine blaue Jeans trug. Er sprach akzentfrei Deutsch, so das Opfer.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht hat und den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

