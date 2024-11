Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Enkel beobachtet Trickdiebe: Festnahme von falschen Wasserwerkern auf frischer Tat

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Dank des pfiffigen Enkels einer Niestetaler Seniorin gelang der Polizei am gestrigen Dienstagmittag die Festnahme von zwei "falschen Wasserwerkern" auf frischer Tat. Die beiden tatverdächtigen Männer im Alter von 20 und 25 Jahren wurden nach ihren Festnahmen für die weiteren Maßnahmen in das Polizeigewahrsam gebracht. Während der 20-Jährige aus dem Landkreis Diepholz (Niedersachsen) am heutigen Morgen entlassen werden musste, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wird aktuell durch die Ermittler geprüft, ob sein 25-jähriger Komplize mit deutscher Staatsangehörigkeit, der nach bisherigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz hat, einem Haftrichter vorgeführt wird.

Der Enkel der betroffenen Seniorin aus Niestetal hatte die Polizei gegen 13 Uhr über den Notruf 110 alarmiert, ohne dass die Täter dies mitbekamen. Wie der mit seiner Großmutter im Haus lebende Mann schilderte, hatte er zuvor die Klingel und anschließend eine männliche Stimme an der Haustür gehört, die vorgab, wegen eines Wasserschadens in der Nachbarschaft die Leitungen überprüfen zu müssen. Die Seniorin wollte den vermeintlichen Wasserwerker zunächst nicht hereinlassen, woraufhin dieser so lange auf sie einredete, bis sie mit ihm in die Küche ging und das Wasser laufen ließ. Der Enkel schöpfte durch das Gehörte Verdacht, dass etwas nicht mit rechten Dingen vorgeht und schlich in den Hausflur. Dort beobachtete er einen zweiten Mann, der sich im Flur versteckt hatte und schließlich in das Schlafzimmer der Seniorin ging. Während bereits die heimlich verständigte Polizei mit zahlreichen Streifen hinzueilte, ahnten die beiden Täter davon noch nichts. So klickten kurz darauf die Handschellen für die Trickdiebe, als sie mit einer Tasche voller Beute das Haus verlassen wollten. Die Polizisten stellten bei den Tatverdächtigen zahlreiche Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro, die aus dem Schlafzimmer der Seniorin gestohlen worden waren, sowie weitere Beweismittel sicher. Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo wegen bandenmäßigen Diebstahls dauern an.

