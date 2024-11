Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Pärchen überfällt Seniorin in Wohnung: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Überfalls auf eine Seniorin in ihrer Wohnung, der sich am vergangenen Donnerstag in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar ereignet haben soll, suchen die zuständigen Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten konnten leider nicht zur Identifizierung der Täter, einem unbekannten Pärchen, führen, weshalb die Polizei nun zur Aufklärung des Falls auch um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Wie die 75-jährige Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am Freitag schilderte, hatte es am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus geklopft. Als sie die Tür einen Spalt öffnete, habe ein ihr unbekannter Mann seinen Fuß in den Spalt geschoben, sodass sie die Tür nicht wieder schließen konnte. Der Unbekannte und seine Begleiterin sollen die Tür dann gewaltsam aufgedrückt und in die Wohnung eingedrungen sein, wo das Pärchen Geld gefordert habe. Hierbei bemerkte die verängstigte Seniorin, dass der Täter sichtbar ein Messer in seiner Kleidung einstecken hatte. Nachdem sie dem Pärchen glaubhaft gemacht habe, dass sie kein Geld in der Wohnung hat und ihre leere Geldbörse vorgezeigt habe, reagierten die Täter ungewöhnlich: Sie notierten sich nach Schilderung des Opfers die IBAN von der im Portemonnaie steckenden Bankkarte, nahmen sie aber nicht mit. Anschließend sei das Pärchen, das einen ungepflegten Eindruck machte und nach Alkohol roch, ohne Beute aus der Wohnung geflüchtet. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Mann: Ende 30 bis Anfang 40, ca. 1,75 Meter groß, kräftige Statur mit Bauchansatz, dunkle Hautfarbe, schwarzes Basecap, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent, trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze und eine dreckige Jeans.

Frau: Kräftige Statur, ca. 1,70 Meter groß, helle Haut, hellbraune Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle dreckige Jeans.

Wer am vergangenen Donnerstagmorgen im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet hat und den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

