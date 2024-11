Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 14-Jährige aus Kaufungen ist wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

Kaufungen / Kassel: Die seit Ende Oktober vermisste 14-Jährige aus Kaufungen, zu deren Suche die Kasseler Polizei am 6. November eine Pressemitteilung veröffentlichte, ist wohlbehalten wieder da. Die Jugendliche ist auf dem Polizeirevier Mitte in Kassel vorstellig geworden und wurde anschließend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, das Foto der 14-Jährigen sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell