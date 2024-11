Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter attackiert Kontrahenten bei Streit mit Pfefferspray: Acht Unbeteiligte verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr wurden Beamten des Polizeireviers Mitte, die gerade einen festgenommenen Ladendieb in den Streifenwagen in der Mauerstraße brachten, von Passanten angesprochen, da sie kurz zuvor im dortigen Einkaufszentrum von versprühtem Pfefferspray getroffen wurden. Während sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen nach dem geflüchteten Täter eingeleitet wurde, machten weiteren Personen auf sich aufmerksam, die über Augen- und Atemwegsreizungen klagten. Durch zahlreiche Rettungskräfte wurden anschließend acht Verletzte im Alter zwischen 2 und 41 Jahren aus Kassel, Fuldatal und Korbach, darunter drei Kinder, vor Ort behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber bei keinem erforderlich. Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten sich drei Männer im Erdgeschoss des Einkaufszentrums gestritten, wobei einer von ihnen im Zuge der Auseinandersetzung seinen Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert haben soll. Die unbeteiligten Verletzten hatten sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten und waren durch das Reizgas getroffen worden oder hatten es eingeatmet. Bei der Fahndung konnten die Polizisten nicht den Täter, schließlich aber das eigentliche Opfer, einen 26-jährigen Mann, der keinen Wohnsitz hat und aus Tunesien stammt, mit gerötetem und tränenunterlaufenem Gesicht antreffen. Er machte keine Angaben zu der Auseinandersetzung oder dem Täter und verhielt sich unkooperativ. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus durch einen Rettungswagen lehnte der 26-Jährige vehement ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Es soll sich um einen 25 bis 28 Jahre alten und ca. 1,70 Meter großen Mann mit dunklen gelockten Haaren und einem 5 bis 6 Tage Bart gehandelt haben, der eine hellbraune Jacke mit Fellkragen trug und ein arabisches Erscheinungsbild hatte, so die Verletzten. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegenkommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell