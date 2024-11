Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher treffen auf Bewohner: Polizei sucht Zeugen in Niestetal

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Offenbar nicht mit den anwesenden Bewohnern gerechnet haben bislang unbekannte Täter, die am gestrigen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Krähenweg in Niestetal eingebrochen sind. Auf ihrem Beutezug durch die Räume trafen sie auf die Bewohner, woraufhin sie sofort die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung antraten. Es soll sich bei den Einbrechern um vier schlanke Männer gehandelt haben, die alle dunkel gekleidet und deren Gesichter vermummt waren. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen in diesem Fall.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) nach den bisherigen Ermittlungen berichten, hatten die Täter gegen 19:10 Uhr an dem Haus geklingelt. Da ihnen nicht geöffnet wurde, gingen sie offenbar davon aus, dass sie ungestört sind. Über ein aufgehebeltes Kellerfenster stiegen sie in das Gebäude ein und begannen, die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Nachdem die ungebetenen Gäste im Wohnzimmer auf die geschockten Bewohner getroffen waren, verließen sie das Haus eilig ohne Beute. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte leider nicht zur Festnahme der Täter.

Zeugen, die am gestrigen Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Niestetal-Sandershausen beobachtet haben und den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

