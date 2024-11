Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Studierende und Revier Nord: Keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt

Vellmar und Kassel:

Am gestrigen Mittwoch führten Studierende der Polizei Hessen am Studienort Kassel sowie ihre Ausbilder gemeinsam mit Beamten des Polizeireviers Nord Verkehrskontrollen in Vellmar und Kassel durch. Unter Anleitung fachkundiger Polizisten sammelten die Studierenden dabei wichtige praktische Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben. In der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr wurden zwei Kontrollstellen in der Straße "Lange Wender" in Vellmar sowie in der Bunsenstraße in Kassel eingerichtet, an denen insgesamt 90 Fahrzeuge und 102 Personen überprüft wurden. Erfreulicherweise stellten die Kontrollierenden dabei keine schwerwiegenden Verstöße fest. 24 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder Handynutzung am Steuer sind das Ergebnis der Kontrollen. Aufgrund der dunklen Jahreszeit wurde besonderes Augenmerk auf die funktionierenden Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen gelegt. Auch technische Veränderungen an Pkws nahmen die Kontrollierenden in Augenschein, wobei nur wenige Fahrzeuge beanstandet werden mussten. Insgesamt sieben Mängelkarten wurden gefertigt und an die Autofahrer ausgehändigt. Die Studierenden, ihre Ausbilder und die Beamten des Reviers Nord erhielten überwiegend ein positives Feedback von den Verkehrsteilnehmern für die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

