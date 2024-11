Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einfahrt in die Waschstraße verpasst: Alkoholfahrt mit 2,8 Promille endet mit Unfall

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Offenbar aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung hat ein Autofahrer am gestrigen Dienstagnachmittag einen Unfall auf dem Gelände einer Waschanlage in Kassel-Bettenhausen verursacht. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichtet, war der Mann gegen 15:40 Uhr mit einem VW auf das Gelände der Waschanlage in der Leipziger Straße gefahren. Nach bisherigen Erkenntnisstand war er bereits in der Einfahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über eine Grünfläche gerollt, allerdings ohne dabei einen Schaden verursacht zu haben. Im weiteren Verlauf ordnete sich der Autofahrer falsch ein, sodass er die Einfahrt in die Waschstraße verpasste und stattdessen mit seinem Fahrzeug über das Gelände irrte. Hinter der Waschhalle kollidierte der Wagen schließlich mit einer Schranke, woraufhin der Mann am Steuer allerdings trotz eines Schadens von 2.000 Euro nicht anhielt, sondern weiter rangierte. Zwei auf die Situation aufmerksam gewordene Mitarbeiter der Waschanlage sprachen den VW-Fahrer schließlich an und beendeten die gefährliche Fahrt. Die hinzugeeilte Streife bemerkte sofort, dass der 55 Jahre alte Mann aus Kassel sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille, weshalb er die Beamten auf das Revier begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Den Führerschein des 55-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell